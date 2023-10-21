Вяльбе рассказала, что из-за ошибок строителей трассу в Красноярске нельзя эксплуатировать

По словам главы Федерации лыжных гонок России, трасса не является безопасной

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Лыжероллерная трасса, построенная в Красноярске к зимней Универсиаде 2019 года, не эксплуатируется из-за ошибок, допущенных при ее строительстве. Об этом на заседании попечительского совета общероссийского общественного движения "Лыжные трассы России" заявила президент ассоциации лыжных видов спорта и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"У нас есть объект в Красноярске, который готовили к Универсиаде. Я не говорю про лыжный стадион и бассейн при нем, что для меня тоже достаточно странно. Говорю конкретно о лыжероллерной и лыжной трассе. Сначала мы строили в Сочи к 2014 году, и мне тогда казалось, что хуже строителей, чем в Сочи, не было никого. Но когда стали готовиться к Универсиаде в Красноярске, то поняли, что в Сочи были прекрасные строители, которые нас не сразу, но слышали и делали то, что говорили именно мы", - сказала Вяльбе.

"В Красноярске никаких возможностей доказать, что так нельзя делать лыжную трассу и что она в итоге не будет эксплуатироваться по причине своей небезопасности, не было. Нас никто не услышал. Когда я в последний раз в вахтовке стояла, мне прораб сказал: "Ты кто такая вообще? Что ты понимаешь в этом? Иди отсюда". И слава богу, что федерация не подписалась тогда ни под одним документом, потому что сейчас объект в том объеме, который должен, не эксплуатируется. Небольшая часть есть, где дети катаются и соревнуются, но всю лыжероллерную трассу мы не можем эксплуатировать", - добавила она.