Вяльбе считает, что все лыжероллерные трассы для безопасности нужно огораживать заборами

По мнению главы Федерации лыжных гонок России, нужно также вводить пропускную систему

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Единственный способ обеспечить безопасность на лыжероллерных трассах - огораживать их территории заборами и вводить жесткую пропускную систему. Такое мнение на заседании попечительского совета общероссийского общественного движения "Лыжные трассы России" высказала президент ассоциации лыжных видов спорта и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

"Никаких регламентов нет, один единственный вариант - все обносить забором и ввести жесткую пропускную систему. Потому что были и смертельные случаи, как, к примеру, в Воронеже случилось, да и в других регионах ЧП были. Я знаю только один регион, где все полюбовно разошлись, потому что кто-то 10 лет назад написал табличку: "Мамы с колясками - с 8 до 10 утра, лыжники на роллерах - с 10 до 12, велосипедисты - с 12 до 14". Я говорю про городскую трассу в Южно-Сахалинске. Это единственный объект, который я видела, где все четко соблюдается по времени", - сказала Вяльбе.

"В остальных местах никому ничего невозможно доказать. Если трасса находится в черте города, то тут же на ней появляются скейтеры, велосипедисты, любители скандинавской ходьбы, мамы с колясками, владельцы собак. Все орут и доказывают, что тоже имеют право здесь находиться. Поэтому единственный способ - забор и пропускная система", - добавила она.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс.