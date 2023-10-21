Вяльбе призвала не впадать в крайности при популяризации патриотизма

Глава Федерации лыжных гонок России принимает участие в работе секции "Роль физкультурно-спортивных обществ, общероссийских и региональных спортивных федераций в патриотическом воспитании граждан"

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Популяризация патриотизма в России не должна доходить до крайностей. Такое мнение на секции "Роль физкультурно-спортивных обществ, общероссийских и региональных спортивных федераций в патриотическом воспитании граждан" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Сейчас у нас тоже идет перегиб, очень многие артисты, певцы уехали, кто-то нас оскорбляет, кто-то молча уезжает, - сказала Вяльбе. - В прошлом году мы проводили чемпионат страны в Тюменской области, руководителю нашего большого стадиона выписали штраф, он сидит, сам не понимает, за что. Он пригласил кавер-группу, которая на улице - даже не перед спортсменами - за стадионом, но все равно на его территории, исполняла какие-то песни. Какой-то человек сразу же обратился с заявлением, так как они пели песни кого-то, кто уехал из нашей страны, тут же прилетел штраф на 70 тыс. рублей".

"Ребята, не нужно в крайности какие-то входить. Либо вы должны сказать, что, например, только песни советских лет, только патриотические. Но ведь нигде не было такого регламента, что нельзя. Он должен был полностью посмотреть эту группу, что она поет? Два куплета они спели человека, который уехал, но мы так можем до глупостей каких-то дойти", - добавила Вяльбе.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. Деловая программа форума в Перми завершится 21 октября.