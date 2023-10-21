Россиянка Шнайдер не смогла выйти в финал теннисного турнира в Китае

В полуфинале она проиграла чешке Мари Боузковой

ТАСС, 21 октября. Россиянка Диана Шнайдер уступила чешке Мари Боузковой в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Наньчане.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу представительницы Чехии, посеянной на турнире под третьим номером. Шнайдер не получила номера посева на соревновании. В финале Боузкова сыграет с победительницей встречи между чешкой Катериной Синякова и канадкой Лейлой Фернандес.

Шнайдер 19 лет, она занимает 72-е место в рейтинге WTA и ни разу не побеждала на соревнованиях под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее второго круга. Шнайдер является победительницей трех юниорских турниров Большого шлема в парном разряде - Уимблдона (2021), Открытого чемпионата Австралии (2022) и Открытого чемпионата США (2022).

Боузковой 25 лет, она располагается на 29-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки один титул WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом чешки является выход в четвертьфинал Уимблдона.

Турнир в Наньчане завершится 22 октября. Он проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 250. Призовой фонд - более $259 тыс.