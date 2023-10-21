Мамедов: в России будет создана профессиональная лига по фехтованию

В настоящее время сильнейшие отечественные фехтовальщики не имеют возможности выступать на международных турнирах

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Профессиональная лига по фехтованию по системе, аналогичной турнирам "Мастерс", будет создана в России. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации фехтования России и двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" в Перми.

В настоящее время сильнейшие российские фехтовальщики не имеют возможности выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, поскольку Международная федерация фехтования запретила выступать спортсменам, представляющим ЦСКА и "Динамо".

"Никто в связи с этими решениями карьеру не закончил, в другие страны не переходит, но без стимула готовиться трудно, - сказал Мамедов. - Поэтому мы приняли решение организовать новые соревнования - профессиональную лигу, что-то похожее на "Мастерс", с премиальным фондом за счет Единого регулятора азартных игр".

"Мы уже провели первые тестовые соревнования в начале октября на "Чкалов-Арене", - сообщил Мамедов. - Это попытка сделать что-то новое, чтобы спортсменам было не так скучно. У турнира будет свой премиальный фонд, это будет самостоятельный презентабельный продукт".