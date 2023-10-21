Овечкин не забивает, зрители отворачиваются. "Вашингтон" неудачно начал сезон в НХЛ

Столичная команда набрала лишь два очка после трех матчей

ТАСС, 21 октября. Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в первых трех матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не забил ни одного гола, набрав первое очко только в третьей игре благодаря голевой передаче. Сама столичная команда пока не выиграла в основное время ни одного матча из трех.

"Столичные" стартовали с домашнего поражения от "Питтсбурга" (0:4), затем едва не уступили "Калгари", проигрывая по ходу игры 0:2. В начавшемся турне по Канаде гости были разгромлены "Оттавой" (1:6), впереди у обладателей Кубка Стэнли 2018 года еще один выездной матч с "Монреалем", а на следующей неделе они проведут четыре поединка. Учитывая большое количество игр в регулярном чемпионате, все еще может поменяться, и результатам первых игр сезона не стоит придавать огромное значение. Однако болельщикам "Вашингтона" и конкретно Овечкина стоит усмотреть тревожные тенденции применительно к команде.

Этим летом в межсезонье "Вашингтон", в отличие от команд, которые видят себя претендентами на Кубок Стэнли, никем серьезно не укрепился. Из значимых имен можно отметить только Макса Пачиоретти, пик карьеры которого пришелся на начало прошлого десятилетия - в 2012 году он получил "Билл Мастертон трофи", который вручается хоккеисту за проявленное высокое спортивное мастерство и верность игре.

В течение последних пяти лет Пачиоретти, игравший за сборную США на Олимпиаде в Сочи и Кубке мира в 2016 году, провел три сезона в "Вегасе". В августе прошлого года он порвал ахилл и провел лишь пять матчей за "Каролину", а в январе получил такую же травму. В текущем сезоне 34-летний форвард на площадку не выходил.

Кажется, больше внимания, особенно у российских любителей хоккея, было приковано к юному таланту Ивану Мирошниченко, который перед сезоном даже сыграл в тройке с Овечкиным и Никласом Бэкстрёмом и над которым капитан команды взял шефство. Однако перед началом чемпионата 19-летнего игрока ожидаемо отправили в фарм-клуб. В ночь на субботу российский форвард отметился первым голом в Американской хоккейной лиге.

Потерь же у "Вашингтона" видится больше, чем приобретений. Закончил карьеру один из обладателей Кубка Стэнли в составе команды Карл Хагелин, в "Тампу" ушел игравший за "Столичных" три года Коннор Шири. Не прибавилось опытных игроков и в обороне, "Вашингтон" не сумел уговорить вернуться находившегося в статусе свободного агента Дмитрия Орлова - еще одного триумфатора сезона-2017/18.

В поисках оптимального звена для Овечкина

Очевидно, новый наставник "Вашингтона" Спенсер Карбери, не имевший опыта работы главным тренером в НХЛ, возлагал большие надежды на первое звено в составе Овечкина, Бэкстрёма и Ти Джея Оши. С "Питтсбургом" эту тройку, как и всю команду, переиграл в том числе и Евгений Малкин, который забил гол и отдал три передачи. В матче с "Калгари" "Вашингтону" удалось избежать поражения в основное время благодаря голам игроков двух низших звеньев.

Перед матчем с "Оттавой" Карбери разбил первую тройку, однако канадский клуб гостям остановить не удалось, при этом у победителей нашелся россиянин, который также сейчас потихоньку разыгрывается. Перешедший в "Оттаву" в конце июля Владимир Тарасенко в матче с "Вашингтоном" забил свой второй гол в сезоне и отдал результативную передачу. Следующий матч "Вашингтон" проведет в ночь на 22 октября, и стоит только дождаться, продолжит ли Карбери тасовать тройки в поисках более удачного сочетания для Овечкина.

Пока же есть другие факты, которые нельзя назвать приятными для вашингтонской команды. Известно, что для успешной погони за Уэйном Гретцки в списке снайперов за всю историю регулярных чемпионатов Овечкину необходимо забросить 72 шайбы. Сейчас у 38-летнего россиянина 822 гола, а у канадца - 894. Регулярные перестановки в сочетаниях и долгий поиск партнеров могут затруднить россиянину эту задачу.

Пока забивают Малкин, Тарасенко, Давид Пастрняк и Остон Мэттьюс, Овечкин ограничился только голевой передачей в игре с "Оттавой". В игре же с "Калгари" Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот, в последний раз такое у него произошло 11 ноября 2021 года.

"Не выглядим как хорошо смазанный механизм"

Овечкину, как и всему "Вашингтону", сейчас очень тяжело, а помощи от партнеров недостаточно. Очков пока не набрал и 31-летний центрфорвард Евгений Кузнецов, который и по возрасту, и по позиции имеет все возможности, чтобы стать одним из полноценных системообразующих игроков команды. Нападающий пока отметился только эффектным победным буллитом в послематчевой серии с "Калгари".

Падение результатов "Вашингтона" уже отразилось и на желании зрителей посещать матчи команды. Впервые с 2009 года "Вашингтон" не собрал аншлаг на домашнем матче. Обычно матчи "Вашингтона" собирали 18,5 тыс. болельщиков, а на игре с "Калгари" клуб не досчитался свыше 2 тыс. фанатов.

"Вашингтон" в какой-то степени становится заложником стремления клуба помочь Овечкину побить рекорд Гретцки. Этим можно объяснить трансферную кампанию, по итогам которой команда не пополнилась летом игроками, близкими к топ-уровню. В этой ситуации многие ждут от Карбери привлечения большего количества молодежи, чего не делал предыдущий главный тренер Питер Лавиолетт.

Сам же Карбери назвал первый период в матче с "Оттавой" пока лучшим в сезоне, а нынешние неудачи связал с тем, что команда пока не адаптировалась к его требованиям. "Мы не выглядим пока как хорошо смазанная машина, пока не работают такие вещи, как игра в большинстве, завершение моментов, выходы два в одного. У нас много парней, которые ищут свою игру в начале сезона, но пока не находят ее, и из-за этого у нас большие трудности", - приводит его слова The Hockey News.