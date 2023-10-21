Олимпийскую чемпионку Резцову похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище

Она умерла 19 октября в возрасте 58 лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Трехкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову, выступавшую в лыжных гонках и биатлоне, похоронят 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС сообщил бывший тренер спортсменки Геннадий Раменский.

"Прощание начнется во вторник в 10 часов в большом ритуальном зале Троекуровского кладбища. После пройдет отпевание, планируется, что она будет похоронена на аллее великих спортсменов", - сказал Раменский.

Заслуженный тренер СССР отметил, что в понедельник будут решаться оставшиеся организационные вопросы, в числе которых получение разрешения на захоронение.

Резцова ушла из жизни 19 октября в реанимации, не приходя в сознание. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в марте она перенесла сердечный приступ.

Резцову умерла на 59-м году жизни. Она является единственной в мире спортсменкой, которой удалось завоевать олимпийское золото в биатлоне и в лыжных гонках. Резцова стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году спортсменка завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. Она также стала серебряным призером Олимпиады в лыжных гонках и бронзовой медалисткой Игр в биатлоне. Резцова является трехкратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером мировых первенств по лыжным гонкам, в биатлоне спортсменка завоевала серебро чемпионата мира, а также два раза выиграла общий зачет Кубка мира

На Троекуровском кладбище также похоронены двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Викулов, четырехкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Евгений Гришин, рекордсмен по числу футбольных матчей за московский "Спартак" Федор Черенков, двукратный олимпийский чемпион Иван Ярыгин и другие выдающиеся отечественные спортсмены.