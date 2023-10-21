Футболист Глеб оценил идею о вхождении белорусских клубов в чемпионат России

По мнению бывшего полузащитника "Крыльев Советов", предложение является интересным

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Предложение о включении белорусских футбольных клубов в состав участников чемпионата России является интересным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" белорус Александр Глеб.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по большинству видов спорта.

"Интересное предложение, но возникает сразу столько вопросов в голове. Пока не хочется голословно говорить, нужно дождаться больше деталей. Давайте подождем информацию. Пока нет смысла комментировать", - сказал Глеб.

Глебу 42 года, он завершил карьеру футболиста в 2020 году. В 2012-м и 2017-м он играл за самарские "Крылья Советов". В сумме за российский клуб он провел 15 матчей и отметился одной результативной передачей.

В Континентальной хоккейной лиге выступает минское "Динамо", в баскетбольной Единой лиге ВТБ играет клуб "Минск".