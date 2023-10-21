Ветлугин выиграл короткую программу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию

Олимпийский чемпион Марк Кондратюк занимает восьмое место

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Фигурист Матвей Ветлугин лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при России. Соревнования проходят в Омске.

Ветлугин набрал 94,16 балла. Вторым стал Григорий Федоров (93,47 балла), третьим - Семен Соловьев (84,88). Олимпийский чемпион командного турнира фигуристов Марк Кондратюк занимает восьмое место (78,96).

Произвольные программы мужчины покажут 22 октября. Позднее в субботу короткие программы представят женщины и спортивные пары.

Другие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске. Победителем первого этапа соревнования среди мужчин стал действующий чемпион России Евгений Семененко.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.