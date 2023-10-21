Фигуристка Горбачева выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России

Аделия Петросян заняла второе место, Мария Агеева - третье

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Алина Горбачева лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Омске.

Горбачева набрала 75,89 балла. Второй стала Аделия Петросян (71,48 балла), третьей - Мария Агеева (67,22). Фигуристки представят произвольные программы 22 октября. Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе.

Фигуристки представят произвольные программы в воскресенье, позднее в субботу короткие программы покажут спортивные пары.

Другие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место. Вечером 28 августа Горбачева не вернулась домой после тренировки, по факту исчезновения спортсменки было возбуждено уголовное дело, в ее поисках были задействованы спасатели, сотрудники Следственного комитета России, прокуратуры и волонтеры. Полицейские нашли девочку в кинотеатре одного из торговых центров вечером 29 августа. Горбачева извинилась за свое исчезновение и заявила, что находится дома с тренером и матерью. Она также отмечала, что ее побег не связан с фигурным катанием.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.