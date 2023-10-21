Футболист из Камеруна считает, что киберспорт помогает лучше понимать роль игроков на поле

Андре Джонатан Нкуту Туэ выступал за команду Team Cmr на фиджитал-играх в Казани

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС /. Занятия киберспортом помогают профессиональным футболистам лучше понимать роль каждого игрока на поле и то, какую стратегию и тактику необходимо выстраивать в том или ином матче. Такое мнение ТАСС высказал участник турнира по фиджитал-футболу Десятых фиджитал-игр в Казани из команды Team Cmr из Камеруна Андре Джонатан Нкуту Туэ.

"Игра FIFA очень тактическая и очень визуализированная. Когда ты смотришь на экран, у тебя появляется больше понимания того, какой игрок должен быть на каком месте. Когда тренер на тренировке объясняет нам, кто где стоит, у кого какая роль, и рисует это на доске, все равно это не дает такой глубокой степени понимания, как когда ты на своем опыте проходишь через это, управляя джойстиком. Благодаря диджитал-формату у профессиональных футболистов появляется лучшее понимание роли каждого игрока на поле и того, какую стратегию и тактику выстраивать", - сказал он.

Спортсмен рассказал, что он также является профессиональным футболистом, ранее играл в камерунском клубе "Апеджес", но недавно расстался с ним и пока не перешел в другую команду. Он подчеркнул, что игра на поле требует от спортсменов большой выносливости и физических навыков, в то время как киберспорт заставляет напрягать мозги и работать над концентрацией внимания. Такое сочетание позволяет спортсмену развиваться разносторонне, считает футболист.

В матче за третье место спортсмены Team Cmr обыграли команду Stade Tunisien из Туниса. Камерунцы повели 4:3 в игре в FIFA 2023, а выйдя на поле укрепили свое преимущество, забив единственный гол на поле. "Матч был напряженный, сложная игра. Наши противники играли в атаке и постоянно пытались забить, мы же больше играли в защите, у нас был всего один шанс - и я забил", - прокомментировал спортсмен физическую часть матча.

Он отметил, что остался под большим впечатлением от уровня организации как физической части соревнований, так и от организации диджитал-части турнира и выразил надежду, что команда сможет принять участие в "Играх будущего" в следующем году.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.