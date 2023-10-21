Фигурист Ангелопол в ближайшее время начнет тренировки в группе Плющенко

Как сообщил ТАСС источник, предполагается, что партнершей спортсмена по дуэту станет Арина Ушакова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду, в ближайшее время приступит к тренировкам под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Ангелопол еще не начал тренировки в команде Плющенко, но его ждут на льду в уже в ближайшее время. Предположительно, он будет тренироваться с Ариной Ушаковой", - сказал собеседник агентства

С 2018 года Ангелопол выступал вместе с Василисой Кагановской, но в августе Федерация фигурного катания на коньках России сообщила о распаде дуэта. Спортсмены тренировались под руководством Анжелики Крыловой. Фигуристы являются победителями финала Гран-при России 2023 года. Кагановская и Ангелопол дважды выигрывали этапы международной серии Гран-при среди юниоров.