Фигуристка Горбачева считает важным продолжать работу после победы в короткой программе

Спортсменка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске

ОМСК, 21 октября. /ТАСС/. Алина Горбачева считает, что ей есть куда расти после победы в короткой программе на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию в Омске. Об этом она рассказала журналистам.

Произвольные программы фигуристки представят в воскресенье.

"Это было неожиданно, но главные соревнования будут в произвольной. Не надо думать о местах, только о чистом прокате. Катаю образ восточной девушки, стараюсь передать мягкость и хрупкость, играю лицом. Прокат неплохой, есть куда расти, надо работать. В Омске первый раз, арена крутая, большая, обожаю красный цвет, дает энергию", - сказала Горбачева.

"Завтра показываю новую программу, [исполню] четверной сальхов. В короткой программе пока нет элементов ультра-си, но надеюсь этого достичь. Цель - выучить новые четверные и вставить в программу", - отметила она.

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На чемпионате России она заняла девятое место.