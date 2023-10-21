21 октября, 12:58
Футбол в России

Футболисты "Рубина" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча в Казани закончилась со счетом 0:0

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 0:0 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

ЦСКА не поражал ворота "Рубина" в Казани с августа 2019 года. Тогда же состоялась последняя выездная победа армейцев над "Рубином" (1:0). С тех пор казанцы дважды обыгрывали московскую команду в официальных домашних матчах (оба - 1:0). Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах РПЛ достигла семи матчей (одна победа и шесть ничьих).

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 13 очков. ЦСКА с 18 очками идет на 5-й строчке. В следующем туре казанцы 27 октября примут калининградскую "Балтику", армейцы 29 октября дома сыграют с лидером чемпионата "Краснодаром".

В другом матче игрового дня воронежский "Факел" со счетом 2:1 на выезде переиграл "Оренбург".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

4

"Локомотив"

11

5

4

2

19

18

16

2

5

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

6

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

7

"Спартак"

11

5

2

4

17

16

18

-2

8

"Динамо"

11

4

5

2

17

17

15

2

9

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

14

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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