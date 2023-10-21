Футболисты "Рубина" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" со счетом 0:0 сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.
ЦСКА не поражал ворота "Рубина" в Казани с августа 2019 года. Тогда же состоялась последняя выездная победа армейцев над "Рубином" (1:0). С тех пор казанцы дважды обыгрывали московскую команду в официальных домашних матчах (оба - 1:0). Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах РПЛ достигла семи матчей (одна победа и шесть ничьих).
"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 13 очков. ЦСКА с 18 очками идет на 5-й строчке. В следующем туре казанцы 27 октября примут калининградскую "Балтику", армейцы 29 октября дома сыграют с лидером чемпионата "Краснодаром".
В другом матче игрового дня воронежский "Факел" со счетом 2:1 на выезде переиграл "Оренбург".
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
4
"Локомотив"
11
5
4
2
19
18
16
2
5
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
6
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
7
"Спартак"
11
5
2
4
17
16
18
-2
8
"Динамо"
11
4
5
2
17
17
15
2
9
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
14
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9