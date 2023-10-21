Смагин считает, что Карлсен стал сдавать позиции в классических шахматах

На турнире в Катаре Карлсен занял 16-е место

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен стал хуже играть в классические шахматы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее на турнире в Катаре Карлсен занял 16-е место, набрав шесть очков в девяти партиях.

"Игру Карлсена и обсуждать особо нечего, он играл неважно, потерял много рейтинга. Видно, что уже нет прежней энергии Карлсена в классических шахматах, да и соперники перестали его бояться, поэтому он стал сдавать позиции. Это все стало следствием его заявлений о том, что ему надоело играть в классику, он все-таки большой шахматист, великий спортсмен, возраст позволяет еще долго играть на самом высоком уровне, но он решил идти по более легкому пути. В блице и рапиде у него все в порядке, он по-прежнему лучший, но это еще ему предстоит доказать на чемпионате мира", - сказал Смагин.

"Он великий спортсмен, но как человек, общественный деятель он мог сделать гораздо больше. Многие великие шахматисты внесли гораздо больший вклад в развитие шахмат, но Карлсен в последнее время занимался исключительно своими интересами", - добавил собеседник агентства.

Карлсену 32 года, норвежец является лидером рейтинга Международной шахматной федерации, в 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам и защищал этот титул четыре раза. В 2022 году он отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира. Карлсен является четырехкратным чемпионом мира по рапиду и шестикратным - по блицу, а также обладателем Кубка мира. Ранее он обвинял американца Ханса Ниманна в жульничестве, однако в итоге их конфликт был мирно урегулирован.