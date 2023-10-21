Участник команды из Белоруссии считает, что фиджитал-спорт сплачивает людей

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС /. Фиджитал-спорт помогает сплотить людей, которые в обычной жизни могли бы и не встретиться. Такое мнение ТАСС высказал участник турнира по фиджитал-футболу Десятых фиджитал-игр в Казани из белорусской команды FC INFORM Андрей Клок

"Очень много времени дети и подростки проводят за компьютерными играми, надо понимать, что не все они играют просто для того, чтобы убить время, многие хотят развиваться в этой сфере и достигать результатов. Фиджитал-игры - это отличная возможность сделать симбиоз реального и виртуального, сплотить людей, которые в обычной жизни могли и не встретиться", - сказал Клок.

В финале турнира спортсмены FC INFORM уступили команде CHP CHILE из Чили со счетом 7:11. "В диджитал-части нам удалось вырваться вперед, мы были более сконцентрированы, ну и без удачи не обошлось, ведь у нас в команде нет людей, которые профессионально занимаются киберспортом. Что касается игры на поле, такое ощущение, что предыдущие матчи команда из Чили играла в треть ноги. Она гораздо сильнее, достойно прошла этот турнир, нужно это признать, поздравляем ее с победой", - поделился эмоциями после матча Клок.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.