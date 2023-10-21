Тарасова считает, что фигуристы-одиночники еще не готовы к сезону

По мнению заслуженного тренера СССР, спортсмены на старте сезона допускают много ошибок

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Участники этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске в мужских одиночных соревнованиях пока не готовы к сезону, они допускают много ошибок. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В субботу Матвей Ветлугин выиграл короткую программу, набрав 94,16 балла. Вторым стал Григорий Федоров (93,47), третьим - Семен Соловьев (84,88). Олимпийский чемпион командного турнира фигуристов Марк Кондратюк занимает восьмое место (78,96).

"Ребята пока еще не готовы к сезону, это их первые соревнования. Результатам удивляться не стоит, потому что фигуристы допускают много ошибок. Говорить о тройке лидеров тоже пока рано, потому что это только короткая программа, и в произвольной все может поменяться", - сказала Тарасова.

Произвольные программы мужчины покажут 22 октября.