Янчук считает, что теннисист Котов является загадкой для своих соперников

Россиянин впервые в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Игра российского теннисиста Павла Котова пока мало известна его соперникам, и в этом заключается его преимущество. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В субботу Котов победил серба Миомира Кецмановича в Стокгольме и впервые в карьере вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"Котов молодец, в этом году он показывает неплохие результаты. Он обыгрывает довольно неплохих соперников и навязывает борьбу даже сильнейшим игрокам. Для многих он пока является загадкой, соперники не знают, как играть против него, в этом его преимущество. Ему не так много лет, я думаю, он может побеждать на турнирах и подниматься выше в рейтинге", - сказал Янчук.

Котову 24 года, он является 109-й ракеткой мира. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше первого круга основной сетки.