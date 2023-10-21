Победитель фиджитал-турнира из Чили поделился планами перед "Играми будущего"

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС /. Команда CHP CHILE из Чили, победившая на турнире по фиджитал-футболу, намерена перед "Играми будущего" повысить уровень игры как в диджитал-формате, так и в физической части. Об этом ТАСС рассказал участник команды Карлос Антонио Гонсалес во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

"Мы поставили для себя такую планку, что то, как мы сыграли сегодня, - это минимальный уровень, дальше мы должны его только наращивать. Впереди "Игры будущего", будем тренироваться как в физическом плане, на обычном поле, так и в игре в консоль. Можно было бы также подыскать одного-двух игроков в поле, потому что игра очень интенсивная, бывало так, что мы сильно уставали, нужна была замена. А в плане диджитал - все устраивает", - сказал Гонсалес.

В финале турнира спортсмены CHP CHILE обыграли белорусскую команду FC INFORM со счетом 11:7. "Впечатления от соревнований самые прекрасные. Все прекрасно организовано, уровень соперников был очень хорош. Я думаю, что фиджитал-спорт позволяет вытащить киберспортсменов на поле, поиграть вместе. Мне очень понравилась такая идея", - добавил Гонсалес.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.