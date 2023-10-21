Умер чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон

Ему было 86 лет

ТАСС, 21 октября. Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба английского "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Он был героем для миллионов не только в Манчестере или Великобритании, но и везде, где играют в футбол по всему миру. Им восхищались не только за его спортивное мастерство и честность, но и за выдающиеся качества футболиста. Сэра Бобби всегда будут помнить как гиганта игры", - говорится в заявлении.

Свои соболезнования в связи с кончиной Чарльтона выразила Английская премьер-лига: "Премьер-лига глубоко опечалена кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших игроков в истории английского футбола. Наши мысли и искренние соболезнования адресованы семье и друзьям сэра Бобби, а также всем в "Манчестер Юнайтед".

Большую часть карьеры Чарльтон провел в "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 1956 по 1973 год. До 2017 года Чарльтон был лучшим бомбардиром в истории клуба с 249 забитыми мячами, пока его не обошел Уэйн Руни. По ходу карьеры Чарльтон также защищал цвета английского "Престона", ирландского "Уотерфорда", австралийских клубов "Ньюкасл КБ Юнайтед", "Перт" и "Блэктаун Сити". Профессиональную карьеру он завершил в 1980 году.

Чарльтон является одним из девяти игроков, которые побеждали в чемпионате мира, Кубке чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Также это удавалось бразильцам Кака, Роналдиньо, Ривалдо, французу Зинедину Зидану, итальянцу Паоло Росси, немцам Герду Мюллеру, Францу Беккенбауэру и аргентинцу Лионелю Месси.

Успехи Чарльтона в сборной Англии

За сборную Англии Чарлтьон провел 106 матчей и забил 49 голов. Вместе с национальной командой Чарльтон стал чемпионом мира 1966 года и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году. Победа на мировом первенстве 1966 года является для англичан единственной на данный момент.

Чарльтон стал 18-м футболистом из ставшей чемпионом мира 1966 года английской команды, ушедшим из жизни. На данный момент из того чемпионского состава в живых осталось четыре человека: Джордж Истхэм, Иан Каллаган, Терри Пейн и Джефф Хёрст.