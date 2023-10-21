Бронзовый призер Олимпиады в Сочи скелетонистка Никитина завершила карьеру

Елена Никитина является четырехкратной чемпионкой Европы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи скелетонистка Елена Никитина завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Елена Никитина написала заявление об уходе из спорта. Федерация бобслея России благодарит спортсменку за то, что та высоко несла знамя отечественного скелетона", - сказала Макарова.

Никитиной 30 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы, трижды спортсменка выигрывала бронзовые медали чемпионатов мира.