21 октября, 15:25
Зимние олимпийские виды спорта

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи скелетонистка Никитина завершила карьеру

Скелетонистка Елена Никитина. Антон Новодережкин/ ТАСС
Скелетонистка Елена Никитина
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Елена Никитина является четырехкратной чемпионкой Европы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи скелетонистка Елена Никитина завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Елена Никитина написала заявление об уходе из спорта. Федерация бобслея России благодарит спортсменку за то, что та высоко несла знамя отечественного скелетона", - сказала Макарова.

Никитиной 30 лет, она является четырехкратной чемпионкой Европы, трижды спортсменка выигрывала бронзовые медали чемпионатов мира. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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