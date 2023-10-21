"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московские футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

"Динамо" не может победить в РПЛ на протяжении пяти матчей. До этого бело-голубые сыграли вничью с "Пари Нижний Новгород" (1:1), грозненским "Ахматом" (1:1) и воронежским "Факелом" (0:0), а также уступили московскому "Спартаку" (0:1). Последнюю победу в чемпионате России "Динамо" одержало в матче с "Ростовом" 3 сентября (2:1). Беспроигрышная серия "Локомотива" в РПЛ составляет четыре матча - железнодорожники перед встречей с "Динамо" обыграли петербургский "Зенит" (2:1) и "Пари Нижний Новгород" (1:0), а также сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2). 17 сентября красно-зеленые уступили "Оренбургу" (0:2).

"Локомотив" не может победить "Динамо" в домашнем матче РПЛ с 1 октября 2017 года, когда одолел соперника со счетом 3:0. После этого "Локомотив" на своем поле четыре раза сыграл вничью с "Динамо" и дважды проиграл бело-голубым.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, "Динамо" располагается на пятой позиции с 18 очками. "Локомотив" в следующем туре 28 октября сыграет в гостях с "Ростовом", "Динамо" на следующий день примет "Урал".