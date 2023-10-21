"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московские футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".
"Динамо" не может победить в РПЛ на протяжении пяти матчей. До этого бело-голубые сыграли вничью с "Пари Нижний Новгород" (1:1), грозненским "Ахматом" (1:1) и воронежским "Факелом" (0:0), а также уступили московскому "Спартаку" (0:1). Последнюю победу в чемпионате России "Динамо" одержало в матче с "Ростовом" 3 сентября (2:1). Беспроигрышная серия "Локомотива" в РПЛ составляет четыре матча - железнодорожники перед встречей с "Динамо" обыграли петербургский "Зенит" (2:1) и "Пари Нижний Новгород" (1:0), а также сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2). 17 сентября красно-зеленые уступили "Оренбургу" (0:2).
"Локомотив" не может победить "Динамо" в домашнем матче РПЛ с 1 октября 2017 года, когда одолел соперника со счетом 3:0. После этого "Локомотив" на своем поле четыре раза сыграл вничью с "Динамо" и дважды проиграл бело-голубым.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, "Динамо" располагается на пятой позиции с 18 очками. "Локомотив" в следующем туре 28 октября сыграет в гостях с "Ростовом", "Динамо" на следующий день примет "Урал".
1
"Краснодар"
11
8
3
0
27
19
5
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
4
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
5
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
6
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
7
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
8
"Спартак"
11
5
2
4
17
16
18
-2
9
"Урал"
11
4
4
3
16
12
14
-2
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
14
"Балтика"
11
3
1
7
10
10
16
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
11
2
0
9
6
9
18
-9