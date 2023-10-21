21 октября, 15:25,
обновлено 21 октября, 15:35
Футбол в России

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе, полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков и защитник "Динамо" Диего Лаксальт. Михаил Терещенко/ ТАСС
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе, полузащитник "Локомотива" Максим Глушенков и защитник "Динамо" Диего Лаксальт
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московские футбольные клубы "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене".

"Динамо" не может победить в РПЛ на протяжении пяти матчей. До этого бело-голубые сыграли вничью с "Пари Нижний Новгород" (1:1), грозненским "Ахматом" (1:1) и воронежским "Факелом" (0:0), а также уступили московскому "Спартаку" (0:1). Последнюю победу в чемпионате России "Динамо" одержало в матче с "Ростовом" 3 сентября (2:1). Беспроигрышная серия "Локомотива" в РПЛ составляет четыре матча - железнодорожники перед встречей с "Динамо" обыграли петербургский "Зенит" (2:1) и "Пари Нижний Новгород" (1:0), а также сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2). 17 сентября красно-зеленые уступили "Оренбургу" (0:2).

"Локомотив" не может победить "Динамо" в домашнем матче РПЛ с 1 октября 2017 года, когда одолел соперника со счетом 3:0. После этого "Локомотив" на своем поле четыре раза сыграл вничью с "Динамо" и дважды проиграл бело-голубым.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, "Динамо" располагается на пятой позиции с 18 очками. "Локомотив" в следующем туре 28 октября сыграет в гостях с "Ростовом", "Динамо" на следующий день примет "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

11

8

3

0

27

19

5

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

4

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

5

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

6

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

7

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

8

"Спартак"

11

5

2

4

17

16

18

-2

9

"Урал"

11

4

4

3

16

12

14

-2

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

14

"Балтика"

11

3

1

7

10

10

16

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

11

2

0

9

6

9

18

-9

  

Теги:
Российский футбол
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