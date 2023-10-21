21 октября, 15:32
Фигурное катание

Тарасова считает, что у фигуристки Косторной многое получается в парном катании

Алена Косторная и Георгий Куница заняли пятое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная показала на этапе Гран-при России в Омске, что у нее много получается в парных выступлениях. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Косторная и Георгий Куница заняли пятое место в короткой программе на этапе Гран-при России в Омске, набрав 68,06 балла. Спортсменка перешла в парное катание в 2023 году.

"Косторная молодец, за короткое время она превратилась из одиночницы в парницу. Парное катание - это самый сложный вид в нашем виде спорта, но видно, что они выступают с большим желанием. Алена озорная, она все хочет уметь, похоже, что у нее много получается. Они неплохо катались сегодня, но им еще много работать, чтобы представлять международные интересы", - сказала Тарасова.

Также она оценила прокат олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, победивших в короткой программе, набрав 73,50 балла. "У них очень интересная программа, но Галлямов допустил ошибку. Они еще наберут форму, но им как олимпийским чемпионам нужно исполнять чисто свои прокаты", - отметила собеседница агентства.

Произвольные программы фигуристы покажут 22 октября. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация