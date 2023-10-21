Степашин считает справедливым результат матча между "Локомотивом" и "Динамо"

Встреча 12-го тура завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ничейный результат матча 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Локомотивом" и "Динамо" является справедливым. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

"Хорошо, что ничья. Я считаю, все по-честному, - отметил Степашин. - Не могу сказать, является ли Марцел Личка тем тренером, который приведет "Динамо" к чемпионству. Поживем - увидим".

Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков, "Динамо" располагается на пятой позиции с 18 очками. "Локомотив" в следующем туре 28 октября сыграет в гостях с "Ростовом", "Динамо" на следующий день примет "Урал".