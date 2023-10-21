Бекхэм назвал Чарльтона человеком, благодаря которому начал играть за "Манчестер Юнайтед"

Бывший капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет

ТАСС, 21 октября. Бывший капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бобби Чарльтон стал человеком, благодаря которому Дэвид Бекхэм смог начать свое выступление в команде. Об этом Бекхэм рассказал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В субботу стало известно о смерти Чарльтона в возрасте 86 лет.

"Все началось с сэра Бобби, он был причиной, по которой у меня появилась возможность играть за "Манчестер Юнайтед". Я буду вечно благодарен человеку, в честь которого меня назвали, на которого я равнялся и который был героем для многих по всему миру, не только в Манчестере и нашей стране, с которой он выиграл чемпионат мира в 1966 году, - написал Бекхэм. - Настоящий джентльмен, семьянин и поистине национальный герой, сегодня печальный день не только для "Манчестер Юнайтед" и Англии, это печальный день для футбола и всего, что представлял сэр Бобби. Наши мысли с его семьей, покойся с миром, сэр Бобби, сегодня на наших сердцах тяжесть".

Бекхэм начал карьеру в "Манчестер Юнайтед" в 1993 году, также англичанин выступал за испанский "Реал", американский "Лос-Анджелес Гэлакси", итальянский "Милан" и французский ПСЖ. Он является чемпионом Англии, Испании, Франции, обладателем Кубка Главной футбольной лиги (MLS), победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка Испании. В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.