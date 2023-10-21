Стивен Сигал прибыл на UFC 294 поддержать российских бойцов

Турнир проходит в Абу-Даби

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Актер и кинопродюсер Стивен Сигал прибыл на турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

"Стивен Сигал прибыл на UFC 294", - сказал ТАСС собеседник агентства.

"Да, прибыл сюда посмотреть бои. И поддержать бойцов, в том числе российских", - сказал Сигал ТАСС.

Главным боем турнира UFC 294 станет поединок в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. В соглавном поединке встретятся уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и бывший чемпион UFC в среднем весе Камару Усман. Также на турнире выступят россияне Саид Нурмагомедов, Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев. Виктория Дудакова нанесла поражение американке Джин Ю Фрей, Шарабутдин Магомедов победил бразильца Бруно Силву.

В сентябре 2023 года Сигал встречался с Махачевым.