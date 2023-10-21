Участник фиджитал-игр считает, что полученный опыт поможет побеждать в будущем

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС /. Опыт участия в соревнованиях в фиджитал-формате позволяет командам прокачивать навыки, полученные знания помогут выигрывать в будущем. Такое мнение ТАСС высказал участник команды Repulse Леонид Волков во время турнира по тактическому бою (Warface+лазертаг) в Казани.

"Так получилось, все участники нашей команды уже побывали на предыдущих этапах фиджитал-игр, то есть все играли в лазертаг раньше. Наш капитан даже выиграл предыдущие фиджитал-игры, их команда отличалась классной сплоченностью в лазертаге", - сказал Волков.

"Опыт участия в фиджитал-играх очень сильно влияет на результат команд. Люди, которые приезжают сюда в первый раз, не сравнятся с теми, кто играет уже в третий-четвертый раз. Для меня лично это уже третьи игры, я очень надеюсь, что получится приехать сюда еще раз в следующем году, уже на "Игры будущего". Уверен, что те навыки и знания, которые мы получили на фиджитал-играх, помогут нам выиграть в будущем", - добавил собеседник агентства.

В матче за третье место на турнире по тактическому бою (Warface+лазертаг) Десятых фиджитал-игр спортсмены Repulse победили команду Resource с общим счетом 2:1. Диджитал-часть соревнований закончилась со счетом 1:1, победитель определился в игре в лазертаг.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.