Бышовец рассказал, что Чарльтон однажды подарил сборной СССР ящик виски

Чарльтон скончался 21 октября в возрасте 86 лет

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира 1966 года Бобби Чарльтон после товарищеского матча в Англии подарил сборной СССР ящик виски. Об этом ТАСС рассказал бывший главный тренер сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года в качестве тренера Анатолий Бышовец.

В субботу стало известно о смерти Чарльтона в возрасте 86 лет.

"Впервые я встретился с Чарльтоном в 1967 году, когда в Англии провожали нашу сборную после товарищеского матча. Он приехал в аэропорт и привез - тогда это можно было - ящик виски, - сказал Бышовец. - Потом я был главным тренером центрального совета "Динамо", был матч в честь 60-летнего юбилея Льва Яшина в Москве. Чарльтон за свой счет приехал в Москву, сделал сам себе визу. Я считаю его одним из лучших игроков, у него был высокий IQ, не говоря уже о человеческих качествах. Это свойственно великим футболистам".

В 1968 году Чарльтон стал автором одного из двух безответных голов сборной Англии в ворота сборной СССР в матче за третье место чемпионата Европы.

"Это был матч после того, как мы потеряли преимущество в игре с итальянцами. Это когда Дино Дзофф говорил, что Бышовец заставлял его трепетать, тот результат стал для нас потрясением, учитывая, что мы играли с преимуществом в одного игрока. Когда мы выходили на матч с англичанами, мыслей о третьем месте никто не держал. Как помню, Чарльтона тогда держал Юрий Истомин", - отметил Бышовец.

За сборную Англии Чарльтон провел 106 матчей и забил 49 голов. Вместе с национальной командой Чарльтон стал чемпионом мира 1966 года и бронзовым призером чемпионата Европы в 1968 году.