Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова на турнире UFC 294

Российский боец одержал победу удушающим приемом в первом раунде

ТАСС, 21 октября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов победил Муина Гафурова из Таджикистана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Абу-Даби.

Россиянин одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Нурмагомедову 31 год, он одержал 18 побед при 3 поражениях в смешанных единоборствах. В UFC на счету спортсмена 7 побед и 2 поражения. 27-летний Гафуров потерпел 6-е поражение при 18 победах в MMA.

Позднее на турнире UFC 294 выступят россияне Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев и Ислам Махачев.