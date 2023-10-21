"Дело государственной важности". В Перми завершился форум "Россия - спортивная держава"

Главными темами мероприятия стали санкции в отношении российского спорта, проведение альтернативных международных соревнований на территории страны, создание авторитетного национального спортивного арбитража

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. ХI Международный форум "Россия - спортивная держава" завершился в субботу в Перми. Политические санкции и давление на российский спорт, проведение альтернативных международных соревнований на территории страны и создание авторитетного национального арбитража стали главными темами мероприятия.

Деловая программа форума стартовала 19 октября с пленарного совещания "Спорт без границ. Открытость миру". В ходе совещания вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что физической культурой и спортом в данный момент занимаются около 70 млн граждан, а к 2030 году нужно, чтобы это было 70% населения страны - 105 млн жителей. Общие расходы на физкультуру и спорт в России ежегодно составляют порядка 670 млрд рублей. Эту цифру обозначил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы снова живем в эпоху перемен, - сказал Матыцин. - Для нашей страны это время преодоления санкционного давления. Это время выбора пути дальнейшего развития системы отечественного спорта. В нашей отрасли работает более 400 тыс. человек, функционирует более 180 тыс. организаций разных форм собственности, действует более 350 тыс. спортивных объектов, а общий объем расходов на физическую культуру и спорт за счет разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие".

Матыцин также отметил, что ключевые задачи Минспорта остаются неизменными - это развитие массового спорта путем вовлечения населения в регулярные занятия, обеспечение условий и социальных гарантий для спорта высших достижений, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного спортивного сотрудничества в условиях многополярного мира.

Чернышенко озвучил, что по решению правительства победителям и призерам (спортсменам и тренерам), которые примут участие в зимней Спартакиаде, выплатят около 620 млн рублей. Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов Российской Федерации. Спартакиада по летним видам спорта проходила с 10 августа по 2 октября 2022 года. В 12 субъектах РФ состоялись соревнования по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам).

"Внимание президента вдохновляет спортсменов"

В первый день форума состоялось заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина. Его итогом стало определение ключевых инициатив по развитию массового спорта и спорта высших достижений. В частности, глава государства одобрил инициативу о введении отчислений с акцизов на алкогольные и табачные изделия.

"Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы деньги с акцизных отчислений на алкоголь и табак шли на развитие спорта, и это очень верное решение. Спортивную систему нужно укреплять, в том числе и таким образом. Дополнительные финансовые средства станут важным фактором развития спорта и физической культуры. Теперь это должно быть закреплено на законодательном уровне", - отметил Матыцин.

Путин поддержал идею главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева, который выступил с предложением объявить следующий год Годом спорта и вернуть традицию проведения спортивных парадов на Красной площади. Кроме того, глава государства положительно оценил предложение об увеличении отчислений на спорт от лотерей, а также потребовал разобраться с "дельцами от хоккея", переманивающими молодых хоккеистов за рубеж.

Внимание главы государства к спортивной проблематике задало тон дальнейшим дням форума, участники круглых столов и панельных дискуссий делились мнениями и предложениями по популяризации физкультуры и спорта, а также о совершенствовании системы спорта высших достижений. "Форум удался, Россия - действительно спортивная держава, - сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков во второй день форума. - Здесь у нас была возможность обсудить все аспекты развития спорта - и внутреннюю, и международную составляющие. Глава государства уделяет особое внимание спорту. Это вдохновляет всех спортсменов, тренеров, это большой кредит на будущее".

В заключительный день форума, 21 октября, состоялась расширенная коллегия министерств спорта России и Белоруссии, в ходе которой Матыцин предложил провести часть соревнований Игр дружбы в Минске. "Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов - организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта", - отметил министр спорта РФ.

Кроме того, на коллегии выдвинули предложение о включении белорусских команд в российские профессиональные лиги. Еще одним шагом по сближению двух государств станет включение спортсменов из Белоруссии в состав участников зимней Спартакиады.

Национальный спортивный арбитраж

Одной из главных тем для дискуссий на форуме 20 октября стал вопрос функционирования в России своего спортивного арбитража. Первым этот вопрос на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта поднял сам глава государства. "Надо честно сказать, он работает у нас так пока, слабовато, - заметил Путин. - И я прошу министерство спорта, администрацию президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот инструмент, этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции - и спорт не будет развиваться".

Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) функционирует в России с 2019 года, в него входят около 100 арбитров, которые имеют юридическое образование и разбираются в спорте. Количество дел, рассматриваемых в НЦСА, с каждым годом увеличивается. Одним из основателей центра является руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова, которая более 10 лет являлась арбитром Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

"Что касается аналога CAS, то он уже создан, его учредителем является ОКР, - рассказал Поздняков. - Другое дело, что президент акцентировал внимание, чтобы все участники отрасли искали ответы в спорах на его площадках. По статистике динамика обращений увеличивается".

Сама Бриллиантова, выступая на одном из круглых столов форума, заявила, что Национальный центр спортивного арбитража способен стать органом, решающим правовые споры, которые могут возникнуть уже в следующем году во время проведения в России таких крупных мультиспортивных мероприятий, как Игры стран БРИКС и Игры дружбы.

"Для того чтобы вступить на международную площадку, будь то Игры стран БРИКС или Игры дружбы, у Национального центра спортивного арбитража есть все ресурсы, все необходимые юридические разработки и наработки, - заметила Бриллиантова. - Сложного в этом ничего нет. Вопрос только в том, чтобы вступить во взаимодействие с организаторами соревнований и убедить их в целесообразности и преимуществах включения оговорки о нашем арбитраже в положение о проведении этих Игр, а также разработать соответствующую заявочную форму для участников соревнований".

Глава правового управления ОКР заметила, что для работы на Играх нужно усилить российский арбитраж иностранными судьями, чтобы этот судебный орган был реально независимым. "Тогда появится международный пул арбитров. Это может быть постоянно действующий состав или состав, который будет работать только на Играх. Начинать нам нужно с этого. И я думаю, что все страны - участницы Игр с этим согласятся", - считает Бриллиантова.

Борьба за чистый спорт продолжается

Круглый стол "Антидопинговое обеспечение российского спорта", проходивший во второй день форума, стал одним из самых востребованных мероприятий главного делового спортивного события страны. В нем приняли участие сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во главе с генеральным директором Вероникой Логиновой, представители Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов России, а также общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Вопросы борьбы с допингом обсуждались в столь авторитетном кругу второй раз за месяц - в сентябре в Суздале проходил Форум чистого спорта.

Глава РУСАДА в своей речи рассказала собравшимся, что Российское антидопинговое агентство, несмотря на сохраняющееся несоответствие Всемирному антидопинговому кодексу, не имеет никаких ограничений в операционной деятельности. РУСАДА запланировало в 2023 году взять у спортсменов не менее 11 тыс. проб и поступательно идет к решению этой задачи. Логинова также отметила, что не согласна с санкциями, которые хочет наложить на РУСАДА Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Будут слушания в Спортивном арбитражном суде, - заметила глава РУСАДА. - Мы к ним готовы, у нас есть четкая и понятная позиция, которую мы выработали еще несколько месяцев назад. Но никто никогда не отказывается от того, что при необходимости некоторые моменты можно изменять. Мы вне законодательного процесса и не хотим отвечать за то, что выходит за рамки нашей компетенции".

22 сентября WADA выдвинуло новые обвинения в адрес РУСАДА и заявило, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. 13 октября генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. Всемирное антидопинговое агентство в тот же день сообщило о своем намерении отстоять свою правоту в CAS.

Вдохновившись спортом

В рамках пермского форума прошла и спортивная программа. 19 октября состоялся турнир Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3, в финале соревнования российская команда Inanomo со счетом 22:13 обыграла сербский коллектив Krupanj. Победитель получил денежный приз в размере 1,5 млн рублей и право выступить в следующем сезоне Единой континентальной лиги. Турнир прошел на сцене Пермского академического Театра-Театра и был стилизован под спектакль. Открывал соревнование президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Также в этот день завершился турнир по боксу и кикбоксингу Ural FC. В главном бое соревнования олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев победил венесуэльца Эндера Луцеса нокаутом в пятом раунде. Бой проходил в весовой категории до 61,23 кг, для Батыргазиева эта победа стала 10-й на профессиональном ринге.

21 октября состоялись соревнования второго этапа "Битвы роботов". Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, который также посетил мероприятие, сообщил журналистам, что не исключено проведение "Битвы роботов" в Перми в следующем году и в последующие годы. "Если город захочет, край захочет, то будем обсуждать. Компания, которая является техническим оператором, пермская, поэтому мотивации много", - сказал Шадаев.

Помимо этого, в рамках программы форума состоялись выставочный матч по регби-7 между "Витязем" и сборной России и фиджитал-фестиваль. Также в ходе форума была предусмотрена большая культурная программа, которая включала музыкальный, фестивальный, концертный, театральный, деловой, экскурсионный блоки.

Форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В следующем году форум впервые примет Башкортостан, который отметит свое 450-летие. "Конечно, не сомневаемся, что форум пройдет успешно. Башкортостан - один из лидеров и по инфраструктуре, и по вниманию к вопросам развития спорта, и по опыту организации больших форумов, как спортивных, так и образовательных, научных. Хочу только пожелать успехов", - сказал Матыцин.