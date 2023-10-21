21 октября, 19:10
ММА

Чурчаев принял участие в массовой драке во время турнира UFC 294

Турнир проходит в Абу-Даби

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Массовая потасовка состоялась на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Как сообщил ТАСС источник, одним из ее участников стал Шовхал Чурчаев.

Потасовка происходила с участием сотрудников безопасности арены. В конце августа Чурчаев был одним из участников драки в московском торговом центре "Ривьера".

Главным боем турнира UFC в Абу-Даби станет поединок в легком весе между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Александром Волкановски. В соглавном поединке встретятся уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, и бывший чемпион UFC в среднем весе Камару Усман. 

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ММА
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