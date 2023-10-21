Участник фиджитал-игр считает, что турнир помогает киберспортсменам проверить себя

По словам Максима Корячкина, выступающего в дисциплине Warface, подобный формат соревнований привлекателен и для зрителей, и для спортсменов

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС/. Участие в соревнованиях в фиджитал-формате - это отличная возможность для киберспортсменов проверить себя на прочность. Такое мнение ТАСС высказал участник команды HLS Максим Корячкин во время турнира по тактическому бою (Warface + лазертаг) в Казани.

"Фиджитал-игры - очень необычный формат соревнований. Он привлекателен и для зрителей, поскольку за ним интересно наблюдать, и для спортсменов, потому что это возможность попробовать что-то новое. Интересно проверить свои силы в лазертаге, посмотреть, как ты себя проявишь, своеобразное испытание на прочность", - сказал он.

В финале турнира по тактическому бою Десятых фиджитал-игр спортсмены HLS уступили команде Godlike с общим счетом 1:2. "Турнир прошел отлично, мы хорошо себя проявили. У нас молодая команда, мы играем вместе месяц-полтора. Мы даже не участвовали в основных соревнованиях по Warface, и все же здесь смогли дойти до финала и почти выиграли, просто не повезло. В Warface я играю уже четыре года, а опыта игры в лазертаг у нашей команды не было, только одна тренировка. Но и соперники в лазертаг раньше не играли, поэтому шли на равных", - прокомментировал итоги матча Корячкин.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.