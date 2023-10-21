"Балтика" затмила московское дерби. Аутсайдер отнял очки у лидера РПЛ "Краснодара"

Московские "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Программа 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартовала в субботу. Главным событием дня должна была стать игра с участием "Локомотива" и "Динамо", но встреча в Калининграде, где "Балтика" принимала "Краснодар", затмила дерби. Подопечные Сергея Игнашевича, занимавшие перед этой игрой 14-е место, неожиданно сумели остановить лидера чемпионата - матч на "Ростех-Арене" закончился со счетом 2:2.

В составе "Краснодара" забитыми мячами отметились Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у "Балтики" отличились Максим Кузьмин и Анхело Энрикес. Хозяева поля к перерыву вели в счете, однако не сумели удержать победу, пропустив во втором тайме с одиннадцатиметровой отметки. Арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти после просмотра видеоповтора.

"Краснодар" остается единственной командой в чемпионате России, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. В 12 матчах краснодарский клуб набрал 28 очков, одержав восемь побед и четырежды сыграв вничью. "Балтика" с 11 очками поднялась в турнирной таблице на 13-ю строчку.

Нулевая ничья в дерби

Встрече в Калининграде предшествовало московское дерби - "Локомотив" на своем поле принимал "Динамо". Железнодорожники на протяжении практически всего матча владели игровым преимуществом, создали больше опасных моментов, однако воплотить их в голы не сумели.

"Я сказал нашей команде: было видно, что не согласны на ничью. Мы атаковали, были в хорошем функциональном состоянии, двигались, прессинговали, хорошо отбирали, были остры, - сказал после игры главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов. - У нас было много хороших моментов, если мы бы их реализовали, это принесло бы победу. В любом случае, как любят говорить, любое очко идет в копилку".

Со своим тренером оказался солидарен полузащитник Сергей Пиняев. "Не считаю, что ничья по делу - все видели, что в первом тайме мы могли забить. Был перевес у нас, а потом у них, но это нормально", - отметил он.

Некоторые медийные футболисты после встречи отказались от общения с журналистами. Нападающий красно-зеленых Артем Дзюба вышел в публичное пространство через собственную социальную сеть, опубликовав момент, в котором он столкнулся с защитником Роберто Фернандесом вблизи штрафной площади "Динамо". "Не фол?" - задался Дзюба вопросом. Главный арбитр Сергей Иванов этот эпизод во время матча оставил без внимания.

"Динамо" после матча расположилось на пятой позиции с 18 очками, команда не может победить в РПЛ на протяжении пяти игр - последнюю победу бело-голубые одержали в матче с "Ростовом" 3 сентября (2:1). "Лучше бы одну выиграли, другую проиграли - было бы три очка, а не два", - констатировал главный тренер "Динамо" Марцел Личка.

Беспроигрышная серия "Локомотива" в РПЛ составляет четыре матча, команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Судейский вопрос

12-й тур стартовал с матча "Оренбург" - "Факел". Воронежская команда в гостях сумела вырвать победу, забив решающий мяч в добавленное время, - на 92-й минуте отличился Никита Моцпан. Радость от победы "Факелу" омрачило то обстоятельство, что защитник Игорь Калинин во втором тайме отказался выйти на замену. "К данному игроку применены санкции, также он отстранен от тренировок с первой командой. Далее решение по этому футболисту будут принимать главный тренер и руководство клуба", - сообщил воронежский клуб.

"Оренбург" в свою очередь обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с тем, что главный арбитр встречи Сергей Карасев не удалил Евгения Маркова, который в конце первого тайма ударил шипами в голень Габриэлю Флорентину. За это нарушение игрок "Факела" получил желтую карточку.

Не без претензий к работе судей прошел и второй матч дня, в котором "Рубин" на своем поле принимал ЦСКА. Он закончился нулевой ничьей - взятие ворот казанской командой на 5-й минуте было отменено арбитром Павлом Кукуяном. Судья посчитал, что Иву Угочукву перед голом сыграл рукой. "От лица отскакивает мяч, ну не может игрок после удара в лицо контролировать, что будет дальше происходить, - оценил эпизод главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов. - Я понимаю, если бы он рукой останавливал этот мяч".

Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах РПЛ достигла семи матчей (одна победа и шесть ничьих). Армейцы с 18 очками идут на 6-й строчке, "Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, на счету команды 13 очков.

В воскресенье программу 12-го тура РПЛ завершат четыре матча - "Урал" - "Сочи", "Спартак" - "Пари НН", "Зенит" - "Крылья Советов", "Ростов" - "Ахмат".