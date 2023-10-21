Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

ТАСС, 21 октября. Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, победил представителя США Камару Усмана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Абу-Даби.
Чимаев одержал победу раздельным решением судей. Поединок носил претендентский характер, его победитель должен сразиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклэндом.
Чимаеву 29 лет, на его счету теперь 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен провел первый бой, представляя ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции.
Усману 36 лет, он потерпел 4-е поражение при 20 победах. Представитель США дебютировал в UFC в среднем весе, ранее он был чемпионом организации в полусредней весовой категории, однако потерял чемпионский титул в августе 2022 года, проиграв британцу Леону Эдвардсу. Тем самым Усман прервал серию из 15 побед в UFC и не смог повторить рекорд организации, который принадлежит бразильцу Андерсону Сильве (16). В поединке с Чимаевым боец потерпел третье поражение подряд, до этого он дважды проиграл Эдвардсу.
В главном бою турнира UFC 294 встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Поединок пройдет в легком весе, в котором чемпионским титулом владеет спортсмен из России.