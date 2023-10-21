Чимаев победил Усмана на турнире UFC 294

Уроженец Чечни, ныне представляющий ОАЭ, одержал победу раздельным решением судей

ТАСС, 21 октября. Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, победил представителя США Камару Усмана на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Абу-Даби.

Чимаев одержал победу раздельным решением судей. Поединок носил претендентский характер, его победитель должен сразиться с действующим чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклэндом.

Чимаеву 29 лет, на его счету теперь 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен провел первый бой, представляя ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции.

Усману 36 лет, он потерпел 4-е поражение при 20 победах. Представитель США дебютировал в UFC в среднем весе, ранее он был чемпионом организации в полусредней весовой категории, однако потерял чемпионский титул в августе 2022 года, проиграв британцу Леону Эдвардсу. Тем самым Усман прервал серию из 15 побед в UFC и не смог повторить рекорд организации, который принадлежит бразильцу Андерсону Сильве (16). В поединке с Чимаевым боец потерпел третье поражение подряд, до этого он дважды проиграл Эдвардсу.

В главном бою турнира UFC 294 встретятся россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Поединок пройдет в легком весе, в котором чемпионским титулом владеет спортсмен из России.