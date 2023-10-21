Победитель фиджитал-турнира по тактическому бою рассказал о дальнейших планах команды

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября

КАЗАНЬ, 21 октября. /ТАСС /. Команда Godlike, выигравшая турнир по тактическому бою (Warface+лазертаг), ставит перед собой цель победить на "Играх будущего". Об этом рассказал ТАСС участник команды Дмитрий Черков во время Десятых фиджитал-игр в Казани.

В финале турнира спортсмены Godlike обыграли команду HLS с общим счетом 2:1, они стали чемпионами Десятых фиджитал-игр и получили путевку на "Игры будущего".

"Если честно, еще не до конца осознал, что турнир закончился и мы заняли первое место. Очень устали, нужно немного прийти в себя. Шли целенаправленно за первым местом, а как иначе? Если не за чемпионством, то зачем вообще приезжать? Дальше будем готовиться к "Играм будущего", еще многое предстоит обсудить с командой, но, скорее всего, придется собираться и тренироваться в игре в лазертаг, чтобы повысить шансы на победу. Ехать, чтобы просто принять участие, нет смысла, нужно ставить высокую планку и стараться выигрывать", - сказал Черков.

Десятые фиджитал-игры проходят в Казани с 5 по 22 октября. В программу соревнований вошли фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.