21 октября, 20:19
ММА

Махачев может провести следующий бой за чемпионский титул в полусреднем весе

В субботу россиянин победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев может провести следующий бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В субботу Махачев нокаутировал Александра Волкановски на турнире в Абу-Даби и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

"Следующий бой может пройти за чемпионский титул в полусреднем весе. Планируем, что Ислам может полететь на бой Эдвардс - Ковингтон", - сказал собеседник агентства.

Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между обладателем пояса Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном пройдет 18 декабря в США. 

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ММА
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