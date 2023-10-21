Ислам Махачев обошел Хабиба Нурмагомедова по количеству побед в UFC

В субботу Махачев нокаутировал Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

ТАСС, 21 октября. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Ислам Махачев после победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) довел количество побед в организации до 14. Турнир UFC 294 проходил в Абу-Даби.

Благодаря победе Махачев превзошел по количеству побед в UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова, который ранее также владел чемпионским титулом организации в легком весе.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американцев Дастина Порье и Гэтжи. Нурмагомедов провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Махачев провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, россиянин стал обладателем пояса в октябре 2022 года, победив бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом. На счету 31-летнего спортсмена 25 побед и 1 поражение в ММА. Россиянин продлил свою победную серию в UFC до 13 побед, в последний раз он проиграл бразильцу Адриану Мартинсу нокаутом в октябре 2015 года. Махачев стал восьмым бойцом в истории UFC, который смог продлить победную серию до 13 поединков, рекорд организации принадлежит бразильцу Андерсону Сильве (16).