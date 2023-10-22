12-й тур РПЛ продолжится матчами с участием "Спартака" и "Зенита"

"Спартак" примет "Пари Нижний Новгород", "Зенит" - "Крылья Советов"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Действующий чемпион Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в 12-м туре чемпионата России по футболу. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

"Зенит" в этом сезоне играет нестабильно, команда, которая считалась безоговорочным фаворитом на старте сезона, идет только на четвертом месте, набрав 20 очков в 11 матчах. "Крылья Советов" опережают своего соперника всего на одно очко, однако идут на второй строчке. Обе команды имеют возможность сократить разрыв от лидирующего в чемпионате "Краснодара", который имеет в активе 28 очков по итогам 12 матчей. В субботу краснодарцы сыграли вничью с калининградской "Балтикой" со счетом 2:2.

В этом сезоне "Зенит" и "Крылья Советов" уже играли в рамках группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, встреча, прошедшая в Самаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита".

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что его подопечные должны готовиться к контратакам соперника. "Крылья Советов" - это команда, которая любит играть на контратаках, одна из лучших в этом компоненте, - сказал он. - А нам, естественно, нужно готовиться к тому, чтобы противодействовать их контратакам, потому что большинство клубов - практически все - играют низко, от обороны и используют наши ошибки, шансы в быстрых атаках. Это такой момент, над которым нам и нужно работать".

Обе команды не могут рассчитывать на всех своих ведущих игроков. У "Зенита" не сыграют защитник Марио Фернандес и нападающий Вильсон Изидор. У самарцев на поле не выйдут вратарь Иван Ломаев, полузащитники Серегей Бабкин, Денис Якуба, нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков.

Встреча начнется в 16:30 мск.

"Спартак" сыграет с "Пари НН", "Урал" примет "Сочи"

В первом матче игрового дня екатеринбургский "Урал" примет "Сочи". "Урал" занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков, екатеринбуржцы не выигрывают в РПЛ на протяжении шести матчей (три ничьих, три поражения). "Сочи" идет на последней, 16-й строчке, имея в активе шесть очков, команда проиграла девять последних встреч в чемпионате и кубке страны.

Клубы в прошлом сезоне провели между собой четыре встречи - по две в чемпионате и кубке страны. "Урал" выиграл три встречи и один раз сыграл с соперником вничью. Последний их матч завершился домашней победой "Урала" со счетом 1:0. Воскресная встреча начнется в 12:00 мск.

В другом матче московский "Спартак" сыграет дома с "Пари Нижний Новгород". Команды набрали по 17 очков, нижегородцы идут на седьмой строчке, москвичи - на восьмой. В этом сезоне команды сыграли две игры в групповом этапе Кубка России, в Москве красно-белые выиграли со счетом 5:4, а на выезде победили со счетом 3:0. Матч начнется в 14:00 мск.

В последней встрече игрового дня "Ростов" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом". Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина не смогли выиграть последние семь матчей РПЛ и идут на 15-м месте, имея в активе 10 очков. "Ахмат" занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.

"Ростов" и "Ахмат" в прошлом сезоне сыграли четыре матча, в которых ростовчане одержали три победы и потерпели одно поражение. Последняя их игра завершилась домашней победой "Ростова" со счетом 3:2. Матч 12-го тура чемпионата России текущего сезона начнется в 19:00 мск.