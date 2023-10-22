Гэтжи заявил, что должен стать следующим соперником Махачева

Россиянин в субботу победил Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Американец Джастин Гэтжи считает, что он должен стать следующим соперником россиянина Ислама Махачева. Об этом Гэтжи заявил ТАСС.

В субботу Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

"Я должен стать следующим соперником Махачева. Тут нечего обсуждать", - сказал Гэтжи.

Гэтжи 34 года, на его счету 25 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах. Американец стал последним соперником бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, тот бой прошел в октябре 2020 года и завершился победой российского бойца.

31-летний Махачев одержал в смешанных единоборствах 25 побед и потерпел 1 поражение. Он провел вторую успешную защиту пояса чемпиона UFC.