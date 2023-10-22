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ММА

Уайт заявил об ошибке врача, остановившего бой Анкалаев - Уокер

Поединок, прошедший на турнире UFC в Абу-Даби, был признан несостоявшимся

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Остановивший бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Бразилии Джонни Уокером врач совершил ошибку. Об этом на пресс-конференции заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

"Врач был неопытен. Мы исправим ситуацию с этим боем", - сказал Уайт.

Бой Анкалаев - Уокер на турнире UFC в Абу-Даби был признан несостоявшимся. После запрещенного удара коленом со стороны россиянина врач принял решение остановить поединок. Уокер протестовал против данного решения. 

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ММА
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