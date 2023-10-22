Фигурист Малинин победил на этапе Гран-при в США

Американский спортсмен выиграл первый этап соревнований в сезоне

ТАСС, 22 октября. Представитель США Илья Малинин выиграл первый этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в новом сезоне. Соревнования прошли в Аллене (штат Техас, США).

Малинин показал лучший результат в короткой программе, набрав 104,06 балла. За произвольную программу победитель получил 206,41 балла, в сумме - 310,47 балла. Вторым стал французский фигурист Кевин Эмоз (279,09 балла), тройку лидеров замкнул японец Сун Сато (247,50). Ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе занял четвертое место (237,45).

Малинин стал первым фигуристом, исполнившим на соревнованиях каскад из четверного лутца, ойлера и тройного сальхова с положительными надбавками от судей. В прошлом году Малинин также занял первое место на американском этапе Гран-при ISU. Помимо этого он выиграл этап Гран-при в финском Эспоо, который заменил в программе российский этап. В финале Гран-при сезона-2022/23 Малинин завоевал бронзу.

Следующий этап Гран-при ISU состоится в Ванкувере. Он пройдет с 27 по 29 октября.

Малинину 18 лет, он является победителем чемпионата мира среди юниоров (2022) и бронзовым призером мирового первенства (2023). В марте представитель США стал первым в истории фигуристом, который исполнил четверной аксель на чемпионате мира, являющийся самым сложным и "дорогим" прыжком согласно системе оценок ISU. На текущем соревновании Малинин не исполнял этот прыжок в произвольной программе.