Немов заявил, что нейтральный статус вынуждает российских спортсменов делать тяжелый выбор

По мнению олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, в такой ситуации у спортсменов должна быть единая линия поведения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российским спортсменам предоставляют тяжелый выбор, допуская к международным соревнованиям только в нейтральном статусе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года.

"Все идет от спортсмена и тренера: если вы принимаете условия, которые нам сегодня диктуют, то пожалуйста. Все-таки человек к этому идет всю жизнь. С другой стороны, должна быть единая линия - либо мы все едем, либо все не едем. В целом ситуация для меня сложная, хоть монетку подбрасывай - орел или решка", - сказал Немов.

"Медаль ведь о двух сторонах: с одной стороны она красивая и замечательная, но сколько ради нее приходится перелопатить. Все видят только красивую обложку, но путь к ней очень тяжелый - я за 23 года провел в зале более 30 тысяч часов. Поехал бы я без флага и гимна? У нас было другое мышление - как бы нам сказал старший тренер, так бы мы и сделали. Как партия скажет: мы говорим Ленин, подразумеваем - партия, мы говорим партия, подразумеваем - Ленин", - отметил он.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. МОК еще не принял решения о выступлении россиян и белорусов на Олимпиаде 2024 года в Париже.