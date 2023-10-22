Монсон назвал закономерной победу Махачева на турнире UFC

В субботу российский боец нокаутировал австралийца Александра Волкановски на соревнованиях в Абу-Даби

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев закономерно и ярко победил австралийца Александра Волкановски на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Такое мнение ТАСС высказал депутат парламента Башкортостана, боец Джефф Монсон.

Махачев в субботу нокаутировал Волкановски на турнире UFC в Абу-Даби.

"Яркая и закономерная победа Махачева, - сказал Монсон. - Не сомневался в таком результате, у Волкановски было слишком мало шансов. Короткое уведомление, акклиматизация. И настрой Махачева".