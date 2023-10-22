Карацев проиграл Шелтону в финале теннисного турнира в Токио

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу американского теннисиста

ТАСС, 22 октября. Россиянин Аслан Карацев уступил американцу Бену Шелтону в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу представителя США. Оба спортсмена не получили номера посева на турнире. Шелтон впервые сыграл в финале турнира под эгидой ATP.

Для Карацева этот финал стал пятым в карьере, в 2021 году он победил на турнирах в Дубае и Москве, в 2022-м стал чемпионом соревнований в Сиднее. До матча с Шелтоном россиянин один раз уступил в финале турнира ATP - в матче против итальянца Маттео Берреттини на турнире в Белграде (2021).

Карацеву 30 лет, он занимает 50-е место в рейтинге ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе российской команды он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Шелтону 21 год. Американец занимает 19-е место в мировом рейтинге. В 2023 году он стал полуфиналистом US Open.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд в 2023 году составил свыше $1,85 млн. Победителем прошлого розыгрыша турнира стал американец Тэйлор Фритц. Из россиян соревнования выигрывал Даниил Медведев (2018).