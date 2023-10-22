Футболист "Спартака" Зобнин пропустит матч с "Пари НН" из-за травмы

Также по причине недомогания в игре не примет участия защитник красно-белых Никита Чернов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин не примет участия в домашнем матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Пари Нижний Новгород" из-за повреждения. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы столичный команды Дмитрий Зеленов.

Матч пройдет в воскресенье на домашнем поле "Спартака". Начало - 14:00 мск.

"У [защитника] Никиты Чернова недомогание. Роман Зобнин восстанавливается от старого повреждения. Надеемся, что оба скоро вернутся в строй", - сказал Зеленов.

Зобнину 29 лет, в нынешнем сезоне он провел 14 матчей за "Спартак" в различных турнирах, в которых забил один гол.