Футболисты "Сочи" разгромили "Урал" и прервали девятиматчевую серию поражений

Встреча завершилась гостевой победой сочинского клуба со счетом 4:1

ТАСС, 22 октября. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17), Мартин Крамарич (34) и Иван Игнатьев (88, с пенальти). У проигравших отличился Андрей Егорычев (38).

"Сочи" не одерживал побед с 19 августа, когда команда на своем поле со счетом 4:0 разгромила "Ростов". С тех пор южане потерпели шесть поражений в РПЛ и три - в Фонбет - Кубке России. Сочинцы не обыгрывали "Урал" с августа 2021 года (три поражения, две ничьи).

Сочинский клуб остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 9 очков в 12 матчах. В следующем туре "Сочи" 29 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".

"Урал" располагается на девятой строчке с 16 очками. В 13-м туре команда встретится с "Динамо" в Москве 29 октября.