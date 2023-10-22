Футболисты "Сочи" разгромили "Урал" и прервали девятиматчевую серию поражений

ТАСС, 22 октября. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17), Мартин Крамарич (34) и Иван Игнатьев (88, с пенальти). У проигравших отличился Андрей Егорычев (38).
"Сочи" не одерживал побед с 19 августа, когда команда на своем поле со счетом 4:0 разгромила "Ростов". С тех пор южане потерпели шесть поражений в РПЛ и три - в Фонбет - Кубке России. Сочинцы не обыгрывали "Урал" с августа 2021 года (три поражения, две ничьи).
Сочинский клуб остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 9 очков в 12 матчах. В следующем туре "Сочи" 29 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".
"Урал" располагается на девятой строчке с 16 очками. В 13-м туре команда встретится с "Динамо" в Москве 29 октября.
1
"Краснодар"
12
8
4
0
28
21
7
14
2
"Крылья Советов"
11
6
3
2
21
25
14
11
3
"Локомотив"
12
5
5
2
20
18
16
2
4
"Зенит"
11
6
2
3
20
22
11
11
5
"Динамо"
12
4
6
2
18
17
15
2
6
ЦСКА
12
4
6
2
18
22
17
5
7
"Пари НН"
11
5
2
4
17
11
9
2
8
"Спартак"
11
5
2
4
17
16
18
-2
9
"Урал"
12
4
4
4
16
13
18
-5
10
"Рубин"
12
3
4
5
13
11
20
-9
11
"Ахмат"
11
3
3
5
12
12
12
0
12
"Факел"
12
3
3
6
12
9
15
-6
13
"Балтика"
12
3
3
7
11
12
18
-6
14
"Оренбург"
12
3
2
7
11
14
20
-6
15
"Ростов"
11
2
4
5
10
17
24
-7
16
"Сочи"
12
3
0
9
9
13
19
-6