22 октября, 10:57
Футбол в России

Футболисты "Сочи" разгромили "Урал" и прервали девятиматчевую серию поражений

Встреча завершилась гостевой победой сочинского клуба со счетом 4:1

ТАСС, 22 октября. Футбольный клуб "Сочи" со счетом 4:1 обыграл екатеринбургский "Урал" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кирилл Кравцов (15-я минута), Никита Бурмистров (17), Мартин Крамарич (34) и Иван Игнатьев (88, с пенальти). У проигравших отличился Андрей Егорычев (38).

"Сочи" не одерживал побед с 19 августа, когда команда на своем поле со счетом 4:0 разгромила "Ростов". С тех пор южане потерпели шесть поражений в РПЛ и три - в Фонбет - Кубке России. Сочинцы не обыгрывали "Урал" с августа 2021 года (три поражения, две ничьи).

Сочинский клуб остается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 9 очков в 12 матчах. В следующем туре "Сочи" 29 октября на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород".

"Урал" располагается на девятой строчке с 16 очками. В 13-м туре команда встретится с "Динамо" в Москве 29 октября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

12

8

4

0

28

21

7

14

2

"Крылья Советов"

11

6

3

2

21

25

14

11

3

"Локомотив"

12

5

5

2

20

18

16

2

4

"Зенит"

11

6

2

3

20

22

11

11

5

"Динамо"

12

4

6

2

18

17

15

2

6

ЦСКА

12

4

6

2

18

22

17

5

7

"Пари НН"

11

5

2

4

17

11

9

2

8

"Спартак"

11

5

2

4

17

16

18

-2

9

"Урал"

12

4

4

4

16

13

18

-5

10

"Рубин"

12

3

4

5

13

11

20

-9

11

"Ахмат"

11

3

3

5

12

12

12

0

12

"Факел"

12

3

3

6

12

9

15

-6

13

"Балтика"

12

3

3

7

11

12

18

-6

14

"Оренбург"

12

3

2

7

11

14

20

-6

15

"Ростов"

11

2

4

5

10

17

24

-7

16

"Сочи"

12

3

0

9

9

13

19

-6

  

Теги:
Российский футбол
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