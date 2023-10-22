22 октября, 11:02
Фигурное катание

Мишин сравнил историю фигуристки Туктамышевой в спорте с сагой

Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Ольга Мальцева/ ТАСС
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева
© Ольга Мальцева/ ТАСС

Чемпионка мира 2015 года в воскресенье объявила о решении приостановить карьеру

ОМСК, 22 октября. Путь чемпионки мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой в спорте можно сравнить с сагой. Такое мнение журналистам высказал тренер спортсменки Алексей Мишин

Ранее в воскресенье Туктамышева объявила, что делает паузу в карьере.

"Мне звонят, спрашивают. Лиза это не вопрос-ответ, не эссе, не рассказ, не повесть, это сага", - сказал Мишин.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером мирового первенства 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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