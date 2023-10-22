Тарасова не исключает, что Туктамышева возобновит карьеру фигуристки

По мнению заслуженного тренера СССР, решение спортсменки взять паузу является логичным

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Чемпионке мира 2015 года Елизавете Туктамышевой будет по силам возобновить карьеру фигуристки. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Туктамышева в воскресенье сообщила о том, что берет паузу в карьере, чтобы "проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами".

"Лиза делает паузу, почему бы ее не взять после стольких тяжелых лет? В этом году нет международных соревнований, она может сделать полугодичную паузу и за это время выучить что-то новое, потренироваться в другом режиме - не соревновательном", - сказала Тарасова.

"Я ей верю, - отметила тренер о возможном возобновлении карьеры. - Это вы, журналисты, никому не верите, а я верю. Провожать ее я не буду".

Спортсменка отметила, что продолжит выступать в ледовых шоу, а зимой примет участие в прыжковом чемпионате.

Туктамышевой 26 лет, она также является чемпионкой Европы (2015), серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.