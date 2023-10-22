Юниорская сборная России по футболу проиграла команде Узбекистана в товарищеском матче

Встреча прошла в Турции

ТАСС, 22 октября. Сборная России по футболу среди игроков 2006 года рождения со счетом 2:4 проиграла юниорской сборной Узбекистана в товарищеском матче. Встреча прошла в турецком городе Манавгат.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Станислав Топинка (11-я минута) и Вадим Пастушков (60).

Сбор российской команды проходит в Анталье, он завершится 30 октября. 25 октября российские футболисты сыграют против сборной Сенегала, 28 октября - против сборной Панамы.

26 сентября исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил до своих соревнований юниорские сборные России, все матчи российских команд должны были проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 10 октября вопрос был снят с повестки еще одного исполкома, так как не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть. 12 октября президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России среди игроков не старше 17 лет сохраняет теоретическую возможность сыграть в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

В 2023 году юниорские сборные России приняли участие в трех турнирах развития УЕФА. Один из них прошел в мае в Волгограде, Россия впервые принимала соревнование.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.