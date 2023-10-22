22 октября, 12:59
Фигурное катание

Гончаренко: фигурист Кондратюк был не похож на себя на этапе Гран-при России

Олимпийский чемпион занял итоговое четвертое место на соревнованиях в Омске, после короткой программы он шел восьмым

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк допускал несвойственные для себя ошибки на втором этапе Гран-при России в Омске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

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Кондратюк занял итоговое четвертое место, после короткой программы он шел восьмым. Победу на турнире одержал Матвей Ветлугин, вторым стал Алексей Ерохов, третьим - Григорий Федоров.

"Турнир у мужчин был очень интересным. Значительно поднялся Марк Кондратюк, но, к сожалению, он занял только четвертое место. На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждем ярких прокатов", - сказала Гончаренко.

"Матвей Ветлугин сумел отстоять свое лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Порадовал Алексей Ерохов, он выдал чистый прокат, он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Федоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоевывать свою публику ", - добавила собеседница агентства.

Кондратюку 20 лет, он является победителем командного турнира Олимпиады в Пекине и чемпионом Европы 2022 года. В сезоне-2022/23 фигурист стал победителем и бронзовым призером этапов Гран-при России, а также завоевал бронзовую медаль финала серии. 

Теги:
Фигурное катаниеКондратюк, Марк Валерьевич
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