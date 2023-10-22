Гончаренко: фигурист Кондратюк был не похож на себя на этапе Гран-при России

Олимпийский чемпион занял итоговое четвертое место на соревнованиях в Омске, после короткой программы он шел восьмым

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном турнире фигуристов Марк Кондратюк допускал несвойственные для себя ошибки на втором этапе Гран-при России в Омске. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Кондратюк занял итоговое четвертое место, после короткой программы он шел восьмым. Победу на турнире одержал Матвей Ветлугин, вторым стал Алексей Ерохов, третьим - Григорий Федоров.

"Турнир у мужчин был очень интересным. Значительно поднялся Марк Кондратюк, но, к сожалению, он занял только четвертое место. На этом этапе он был не похож сам на себя, может, был не в настроении. Он делал очень много ошибок, которые ему несвойственны, хотя мы всегда от него ждем ярких прокатов", - сказала Гончаренко.

"Матвей Ветлугин сумел отстоять свое лидерство, хотя тоже не смог избежать ошибок. Порадовал Алексей Ерохов, он выдал чистый прокат, он выступал спокойно, я бы даже сказала, с достоинством. Молодой Федоров тоже молодец, ярко катался, он продолжает завоевывать свою публику ", - добавила собеседница агентства.

Кондратюку 20 лет, он является победителем командного турнира Олимпиады в Пекине и чемпионом Европы 2022 года. В сезоне-2022/23 фигурист стал победителем и бронзовым призером этапов Гран-при России, а также завоевал бронзовую медаль финала серии.